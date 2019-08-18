 بعدما كشفت علاقتهما.. إعدام إيراني قتل عشيقته وقطّع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعدما كشفت علاقتهما.. إعدام إيراني قتل عشيقته وقطّع أنفها وأذنيها ليقدمها لزوجته

د ب أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:41 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:41 م

أفاد تقرير إخباري، اليوم الأحد، بأنه جرى إعدام شخص في إيران لإدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها.

ووفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، فإن المدان وهو متزوج، كان قتل عشيقته عام 2014 قبل أن يقطع أنفها وأذنيها ويقوم بإحراق جثتها.

وتشير التقارير إلى أنه أرتكب الجريمة ليثبت حبه لزوجته، التي كانت تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية. وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته كدليل على ما فعله.

وذكرت "إسنا" أن تنفيذ الإعدام تم الأسبوع الماضي بسجن "كوهردشت" في ضاحية كرج بطهران.

وتفرض إيران عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات. وتواجه البلاد منذ سنوات انتقادات دولية بسبب سياساتها في هذا الشأن.

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