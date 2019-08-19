ألفيس يسجل هدفا في أولى مبارياته مع ساو باولو

سجل النجم البرازيلي داني ألفيس هدفًا في أولى مشاركاته مع فريقه الجديد ساو باولو البرازيلي، المنتقل إليه حديثًا قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأحرز ألفيس هدفه الأول عند الدقيقة 40، من عمر المباراة أمام نادي سيارا، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري البرازيلي، بعدما راوغ مدافع الفريق المنافس مسددا الكرة على يمين حارس المرمى، لتسكن الكرة الشباك.

وكان ألفيش نجم برشلونة السابق قد انتقل إلى ساوباولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر بعدما انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل ساو باولو المركز الخامس في الدوري البرازيلي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل سيارا المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.