 الحكومة الأرجنتينية تدعو شركات النفط وحكام الأقاليم المنتجة للنفط للاجتماع الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الأرجنتينية تدعو شركات النفط وحكام الأقاليم المنتجة للنفط للاجتماع الثلاثاء المقبل

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 12:17 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 12:17 ص

دعت الحكومة الأرجنتينية، يوم السبت، شركات النفط وحكام الأقاليم المنتجة للنفط لاجتماع في 20 أغسطس المقبل لبحث تجميد أسعار الوقود والديزل الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة كلارين اليومية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة إن وزير الطاقة جوستافو لوبيتيجي ووزير الداخلية روجيليو فريجيريو دعيا محافظي أقاليم نيوكوين وريو نيجرو وتشوبوت وسانتا كروز وميندوزا وسالتا وتشوبوت وتيرا ديل فويجو.

وكان حكام الأقاليم قد أعربوا عن قلقهم بشأن قرار الحكومة الأرجنتينية الذي صدر أمس الجمعة، بتجميد أسعار الوقود والديزل لمدة 90 يوما، حيث سيؤدي ذلك إلى خفض الإيرادات التي يحصلون عليها من إنتاج النفط.

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