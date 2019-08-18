 السعودية تطالب مواطنيها في تركيا بأخذ الحيطة بعد اعتداء مسلح على سعوديين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تطالب مواطنيها في تركيا بأخذ الحيطة بعد اعتداء مسلح على سعوديين

د ب أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:56 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 2:05 م

طالبت السفارة السعودية في اسطنبول، اليوم الأحد، مواطنيها المتواجدين في تركيا بأخذ الحيطة والحذر، وكشفت عن تعرض اثنين منهم لاعتداء مسلح أسفر عن إصابة أحدهما.

وقالت السفارة، في بيان، إن مواطنين سعوديين تعرضا لاعتداء مسلح أثناء وجودهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري، فضلا عن سرقة أمتعتهما الشخصية.

وأضاف البيان أن السفارة تود من مواطنيها من الجنسين أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد منطقتي "تقسيم" و"شيشلي" اللتين تستقطبان عددا كبيرا من السياح السعوديين الذين يزورون المدينة.

وأصدرت السفارة السعودية وجهات حكومية أخرى خلال الأشهر الماضية تحذيرات للسعوديين الذين يزورون تركيا أو يستثمرون أموالهم فيها، تتضمن تحذيرات ونصائح باتباع القوانين.

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