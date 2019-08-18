فرنسا تعد بإيواء 40 شخصا من ركاب سفينة الإنقاذ الإسبانية «أوبن أرمز»

كشفت وسائل إعلام رسمية في فرنسا أن حكومة باريس تعهدت بإيواء 40 شخصًا من ركاب سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن أرمز".

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الأحد، استنادًا إلى وزارة الداخلية أن فرنسا اشترطت أن يكون الأشخاص الذين سيتم إيواؤهم لاجئين أو أشخاصا في حاجة إلى "حماية دولية".

وترابط السفينة منذ يوم الخميس الماضي أمام شواطئ جزيرة لامبيدوسا الإيطالية دون السماح لها بالرسو وتحمل على متنها 107 شخص من أصل 160 شخصا كانت منظمة "برو أكتيف أوبن أرمز" الإغاثية كانت أنقذتهم في عرض البحر المتوسط.

كان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني سمح أمس السبت بإنزال 27 قاصرا لم يكن برفقتهم ذويهم.

وفي خطاب عام إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، قال سالفيني إنه سيفعل ذلك "ضد إرادته" وفقط "لأن رئيس الوزراء طلب منه ذلك".