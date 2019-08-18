مقتل وإصابة 19 مسلحًا من طالبان في غارات جوية واشتباك في أفغانستان

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قُتل 9 مسلحون من حركة طالبان وأصيب 10 آخرون خلال غارات جوية واشتباك في إقليمي غزني ووردك بأفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن قوات الامن نفذت غارة جوية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وإصابة سبعة آخرين

وأضاف بيان الفيلق أن قوات الأمن قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت ثلاثة آخرين خلال اشتباك بمنطقة "نيرخ" بإقليم وردك.

وتابع الفيلق أن قياديا من طالبان قُتل أيضا خلال الاشتباك.