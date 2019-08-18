 مقتل وإصابة 19 مسلحًا من طالبان في غارات جوية واشتباك في أفغانستان - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2019 1:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

مقتل وإصابة 19 مسلحًا من طالبان في غارات جوية واشتباك في أفغانستان

غارات جوية أمريكية
غارات جوية أمريكية
د ب أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:45 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 1:45 م

قُتل 9 مسلحون من حركة طالبان وأصيب 10 آخرون خلال غارات جوية واشتباك في إقليمي غزني ووردك بأفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق الرعد 203 في بيان أن قوات الامن نفذت غارة جوية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل سبعة من مسلحي طالبان وإصابة سبعة آخرين

وأضاف بيان الفيلق أن قوات الأمن قتلت اثنين من مسلحي طالبان وأصابت ثلاثة آخرين خلال اشتباك بمنطقة "نيرخ" بإقليم وردك.

وتابع الفيلق أن قياديا من طالبان قُتل أيضا خلال الاشتباك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك