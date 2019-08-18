محافظ المنيا يحيل 47 موظفا للتحقيق بسبب الغياب والإهمال بسمالوط

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 47 موظفا بمركز سمالوط، من العاملين بالوحدات المحلية، إلى التحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، للغياب دون عذر مسبق، وتقصير البعض منهم في مهام العمل الموكلة إليهم.

وجاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمحافظة، أثناء المرور والتفتيش بنطاق كل من الوحدة المحلية لقرية شوشة، وقرية بني غني بمركز سمالوط، لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى تحقيق الانضباط الإداري من قبل الموظفين، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصد التقرير عددا من السلبيات التي جاء من أهمها سوء حالة النظافة بنطاق عدد من الوحدات القروية، وعدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وقيام بعض المخالفين الذين تم إزالة التعديات الخاصة بهم على حرم الري بإعادة المخالفة مرة أخرى، وسوء حالة الإضاءة بأماكن متفرقة، وكذلك انخفاض نسبة التحصيل والمتأخرات المستحقة.

ووجه المحافظ بإحالة المقصرين للتحقيق، وسرعة تلافي السلبيات الواردة بالتقرير، مع تكثيف الدوريات التفتيشية بصفة مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية، وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول، ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بنطاق المحافظة.