بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد «أبطال العالم» تعود للقاهرة الثلاثاء

تعود بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 إلى القاهرة الساعة الثانية صباحًا من يوم الثلاثاء قادمة من مقدونيا بعد انتهاء منافسات كأس العالم والتي أقُيمت في مقدونيا.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 – 28 والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وأضافت مصر سادس ميداليتها في البطولات العالمية لكرة اليد، حيث سبق وتوجت مصر بذهبية كأس العالم للشباب عام 1993 وذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2010 وفضية دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2014، وأيضا برونزية بطولة العالم للشباب عام 1999 وبرونزية بطولة العالم للشباب عام 2019.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ومثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.