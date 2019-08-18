التعليم: امتحان اللغة الأجنبية للدور الثاني بالثانوية العامة دون حالات غش

أدى طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، اليوم الأحد، وأكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان اللغة الأجنبية الثانية أن الأسئلة مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددة على أنها لم تتلق أية مشكلات أو شكاوى من صعوبة الامتحان أو وجود أخطاء في صياغة الأسئلة.

وأوضحت اللجنة الفنية أن الأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب خاصة أن طلاب الدور الثاني مستوياتهم متقاربة، موضحة أن الأسئلة كانت واضحة الصياغة ومن كتاب المدرسة ولم تخرج عنه.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن لجنة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، لم تشهد نشر أجزاء من أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش الإلكتروني نظرًا لقلة الطلاب، موضحًا أن فريق الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تابع جروبات الواتس وصفحات الغش الإلكتروني حتى انتهاء موعد الامتحانات.

وأكد أن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مشيرًا إلى اطمئنان غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.