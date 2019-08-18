طالبان: مقتل شقيق زعيم الحركة لن يعرقل المحادثات مع واشنطن

قال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية يوم السبت إن مقتل شقيق زعيم الحركة في هجوم بقنبلة لن يعرقل المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف انسحاب القوات الأمريكية بعد 18 عاما من الحرب.

وقال عدد من مسؤولي الحركة إن زعيم طالبان هيبة الله أخونزادة لم يكن في المسجد الواقع قرب مدينة كويتا الباكستانية وقت انفجار قنبلة بينما كان شقيقه الأصغر حفيظ احمد الله يؤم صلاة الجمعة وقتل مع ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في وقت وصلت فيه طالبان والولايات المتحدة إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات على اتفاق سيتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حروبها والانسحاب من أفغانستان.

وقال قائد بالحركة في تصريح بالهاتف من مكان لم يكشف عنه ”إذا ظن أحد أن استشهاد قادتنا سيوقفنا عن السعي لأهدافنا فإنه واهم“.

وأضاف مشيرا إلى المحادثات مع الولايات المتحدة ”إننا على وشك تحقيق أهدافنا“.

وتقاتل الحركة لطرد القوات الأجنبية وإقامة دولة إسلامية منذ الإطاحة بها من الحكم في أكتوبر تشرين الأول 2001 بعد أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 بالولايات المتحدة.

وتحدث مفاوضون من كلا الطرفين عن إحراز تقدم بعد ثماني جولات من المحادثات منذ أواخر العام الماضي.