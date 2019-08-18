سوريا: إصابة عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلي

أصيب عدد من الأشخاص بجروح اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة في حي الأربوية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن سيارة مفخخة كانت أمام المدرسة الثانوية الصناعية في حي الأربوية بمدينة القامشلي انفجرت، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وكان عدد من المواطنين قد لقوا مصرعهم بينهم 3 أطفال في 7 أغسطس الجاري، جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة كانت بجانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية، نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي.