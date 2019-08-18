مقتل 7 مسلحين في غارات جوية للقوات الأمريكية على مخبأ لحركة طالبان جنوب أفغانستان

استهدفت القوات الأمريكية اليوم الأحد مخبأ تابعا لحركة طالبان المسلحة بالصواريخ الموجهة في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين.

وقال فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأقغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن القوات الأمريكية استهدفت المخبأ التابع للحركة المسلحة في منطقة شارشينو بالإقليم الأفغاني، وأضاف البيان أن الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين وتدمير مخبأهم.

كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية تسببت أيضا في تدمير بعض الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة لطالبان، موضحا أن هذه الغارات لم تتسبب في إلحاق خسائر بالسكان المحليين.