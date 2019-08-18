 مقتل 7 مسلحين في غارات جوية للقوات الأمريكية على مخبأ لحركة طالبان جنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 7 مسلحين في غارات جوية للقوات الأمريكية على مخبأ لحركة طالبان جنوب أفغانستان

عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:41 ص | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:41 ص

استهدفت القوات الأمريكية اليوم الأحد مخبأ تابعا لحركة طالبان المسلحة بالصواريخ الموجهة في إقليم أوروزجان بجنوب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين.

وقال فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأقغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن القوات الأمريكية استهدفت المخبأ التابع للحركة المسلحة في منطقة شارشينو بالإقليم الأفغاني، وأضاف البيان أن الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين وتدمير مخبأهم.

كما جاء بالبيان أن الغارات الجوية تسببت أيضا في تدمير بعض الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة لطالبان، موضحا أن هذه الغارات لم تتسبب في إلحاق خسائر بالسكان المحليين.

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