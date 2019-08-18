 «التعاون الخليجي» يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على وثائق المرحلة الانتقالية - بوابة الشروق
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«التعاون الخليجي» يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على وثائق المرحلة الانتقالية

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 5:25 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 5:25 م

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأحد، بتوقيع الأطراف السودانية على وثائق المرحلة الانتقالية بحضور إقليمي ودولي كبير.

ووصف الأمين العام، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، الاتفاق بـ"التاريخي" و"المهم"، حيث سيتيح للشعب السوداني الشقيق أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام، ويفتح أمامه فرص تحقيق تطلعاته لحياة كريمة قوامها العدل والمساواة والنمو والازدهار.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ثقته التامة بقدرة وحكمة أبناء السودان على تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، والانتقال إلى مرحلة جديدة لبناء وطنهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، معربًا عن أمله في أن يبادر المجتمع الدولي وبشكل عاجل إلى مساندة السودان وهو يخوض معترك فترة انتقالية، ويفتح صفحة جديدة في تاريخه نحو الاستقرار والسلام والازدهار المنشود.

وقد وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس السبت، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.


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