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رئيس اتحاد اليد: لقب مونديال للناشئين جاء بعد مجهودات كبيرة

علي البحيري
نشر فى : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:18 م | آخر تحديث : الأحد 18 أغسطس 2019 - 10:18 م

عبر هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن سعادته بحصول منتخب الناشئين مواليد 2000 بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، على لقب بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا.

وأكد نصر أن وصول منتخب الناشئين للقب بطولة العالم لم يأتي من فراغ، وأن الفترة الماضية شهدت بذل مجهودات ضخمة سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المنتخبات برئاسة علاء السيد.

وأضاف، مجلس الإدارة حرص على توزيع المهام، من أجل إنجاز لأمور بشكل سريع، وأن الجميع داخل الاتحاد أو خارجه تعاهد على الإخلاص وتقديم كل ما لديه من أجل مصلحة كرة اليد المصرية.

وحصد المنتخب الوطني للناشئين لقب بطولة العالم التي أقيمت بمقدونيا، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بنتيجة (32-28).


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