الصحة الفلسطينية: استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية الفلسطينية أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي.

وقال مصدر طبي إن سيارات الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء هم محمود عادل الولايدة (24 عاما) ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاما) ومحمد سمير الترامسي (26 عاما)، مع مصاب رابع وصفت جروحه بالبالغة الخطورة ونقلتهم إلى المستشفى الأندونيسي ببيت لاهيا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت 5 مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، ليلة السبت مدعية أنها أحبطت محاولة "تسلل".

وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبري، حدد مرصد للجيش الإسرائيلي 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرا إلى أن أحدهم على الأقل مسلحا.

كما تعرض مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة، إلى قصف إسرائيلي، دون وقوع إصابات، فيما قال ناطق باسم جيش الاحتلال إن طائرات مروحية أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال قطاع غزة دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات مروحية ودبابات قصفت هدفا شمال قطاع غزة، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة بكثافة في أجواء السياج الأمني شمال قطاع غزة.