285 مليار دولار قيمة السندات الصينية المملوكة في الخارج

أظهر المستثمرون العالميون إقبالاً متزايدًا على شراء السندات الصينية وسط جهود البلاد المستمرة لفتح سوق السندات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وتمتلك المؤسسات الأجنبية إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر من 2 تريليون يوان (حوالى 285 مليار دولار أمريكي) في نهاية يوليو، وفقا لما ذكرته مؤسسة شنغهاي للمقاصة وشركة الصين المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.

وبلغت الزيادة الصافية في السندات التي تم شراؤها من قبل المستثمرين العالميين 6ر41 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام، وفقاً لمصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

وقال فان روي يينج، الباحث في بنك الصين إن زيادة الحيازة الأجنبية لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات في الصين فحسب، بل ستنوع أيضا هيكل مستثمري السندات.

ولزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق السندات بالصين، أعلنت البلاد الشهر الماضي عن مجموعة من الإجراءات بما في ذلك السماح للمؤسسات ذات التمويل الأجنبي بممارسة أعمال التصنيف الائتماني بجميع أنواع السندات في سوق السندات بين البنوك وسوق الصرف في الصين.