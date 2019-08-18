آلاف الألمان يتدفقون على الوزارات في برلين ضمن فعاليات الأيام المفتوحة

تدفق عشرات الآلاف من الألمان في الحي السياسي في برلين يوم السبت لإلقاء نظرة على المباني الحكومية التي لا يمكنهم رؤيتها إلا من الخارج بالشوارع.

واستغلت الوزارات التي تقع مقراتها في برلين، وعادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور، الأيام المفتوحة في يومي عطلة نهاية الأسبوع لإخبار الزوار حول عملها.

وأحصت الحكومة إجمالي 67 ألف زائر يوم السبت، في اليوم الأول من الفعالية التي تستمر يومين.

حضر العديد من وزراء الحكومة، مثل وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور، التي استعرضت أمام الزوار المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع.

ومن المقرر أن يتم إجراء جولة مع المستشارة أنجيلا ميركل حول مكتبها، وهي الجزء التقليدي الأبرز للفعالية، بعد ظهر اليوم الأحد.

ويمكن للزوار أيضا التحدث إلى المستشارة والتقاط الصور معها أثناء الفعالية.