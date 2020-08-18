النواب الليبي: زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري لطرابلس دليل دعمهم للإرهاب

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قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن تركيا وقطر وراء الميليشيات والمجموعات الإرهابية الموجودة في ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الإثنين، أن تواجد وزيري الدفاع التركي والقطري في طرابلس اليوم دليل على دعمهم الميليشيات الموجودة في طرابلس.

وأكد أن الشعب الليبي يرفض الإرهاب والاستنكار في ليبيا، مشيدًا بتكاتف مصر ودعمها لليبيا.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي استعد لمواجهة أي تحرك إرهابي من قبل قطر وتركيا.

ووصل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ونظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى طرابلس، في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق الليبية.