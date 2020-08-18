أتباع رفيق الحريري يزورون قبره بوسط بيروت

تجمع العشرات من أتباع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء، للصلاة عليه عند قبره بوسط بيروت بعد فترة وجيزة من صدور حكم محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا في قضية اغتياله.

وزار وفد موسع من كتلة "المستقبل" والمكتبين السياسي والتنفيذي والأمانة العامة، تتقدمه النائبة بهية الحريري شقيقة رئيس الوزراء الراحل ضريح رفيق الحريري، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان نجله سعد الحريري دعا أتباعه إلى عدم النزول إلى الشوارع بعد صدور الحكم لتجنب التوتر بينهم وبين أنصار حزب الله الشيعي.

وكانت المحكمة الخاصة بنظر قضية اغتيال الحريري عام 2005 برأت ثلاثة من الأربعة المتهمين في القضية، فيما أدانت متهما واحدا هو سليم جميل عياش.