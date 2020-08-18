مصاب كورونا يقفز من عنبر مستشفى جمال عبدالناصر في الإسكندرية

قفزَ، شخص، يبلغ من العمر 47 عامًا، محل إقامته الإسكندرية، الاثنين، من الطابق الأول، بعنبر العزل الصحي، داخل مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، الكائن في شارع أبو قير، شرقي الإسكندرية، بعد دخوله الجمعة الماضية لتلقي العلاج والتعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، حول تلقيه بلاغًا بالواقعة من مدير مستشفى جمال عبد الناصر، يفيد بأن مريضًا غافل الطاقم الطبي بعنبر العزل الصحي، وألقى بنفسه من الطابق الأول، ليفارق الحياة في الحال.

وقال مصدر أمني، للشروق: إن إدارة المستشفى، ذكرت في محضر الشرطة الأولي، أن المُصاب كان يعاني على مدار أسبوع من اضطرابات نفسية، وحاولت الإدارة التدخل أكثر من مرة لتهدئته، وتطبيق بروتوكول علاج نفسي عليه، إلا أنهم فوجئوا بانتحاره، بإلقاء نفسه في الفناء الخلفي للمستشفى.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، والتحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى وسط إجراءات وقائية، تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت شهادة الأطباء، وشهود العيان، ومسئولي المستشفى، وتباشر التحقيق.