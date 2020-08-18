زاهي حواس: عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس

أكد عالم الآثار المصرية، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على أهمية عرض الآثار المصرية بالخارج والترويج لها، مضيفًا: «عرض الآثار المصرية بالخارج بيعمل دعاية ويجيب فلوس».

وقال خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين: «لو بيدى لقمت بعرض 10 قطع أثرية فى الخارج وألف بيهم العالم وأجيب فلوس عشان أكمل المتحف المصري الكبير»، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت حتي الآن على المتحف الكبير مليار دولار.

وفيما يتعلق بدمج السياحة والآثار، قال: «لست مع ذلك الأمر إطلاقًا.. الآثار يجب أن تكون مجلس أعلى مستقل وليس وزارة تابعة للحكومة».

وذكر «حواس» أن هناك اهتمام من قبل الدولة المصرية لحماية الآثار المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.