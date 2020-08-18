إقالة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مساء اليوم، مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي.

وأوضحت الوكالة: "قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب".

وكان يوسف بن علوي قد تلقى أمس اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي، جرى خلاله التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

كما تلقى وزير الخارجية العماني أيضا اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية.

وذكر بيان الوزارة أنه، خلال الاتصال مع الوزير الإسرائيلي، "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".