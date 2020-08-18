«وول مارت» الأمريكية للتجزئة: زيادة المبيعات عبر الإنترنت إلى 97%

أعلنت "وول مارت"، أكبر شركة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء أن مبيعاتها عبر الإنترنت قفزت بنسبة 97% في الربع الثاني، وأنها حققت مكاسب تجاوزت التوقعات.



وقالت الشركة إن مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة زادت بنسبة 9.3%، مدفوعة بالقوة في حركة التجارة العامة والمواد الغذائية.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5.6% إلى 137.74 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 130.38 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات.



وارتفع صافي الدخل إلى 6.48 مليار دولار، بما يعادل 2.27 دولار للسهم الواحد.



وأوضحت "وول مارت" أنها تكبدت تكاليف إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة نفسها، بسبب تداعيات وباء كورونا، مضيفة: "تأثر صافي مبيعات الشركة ونتائجها التشغيلية بشكل كبير جراء استمرار الأزمة الصحية العالمية، أدى الطلب المتزايد على المنتجات عبر فئات متعددة إلى نتائج قوية للخط الأعلى وإجمالي الهامش".



وتزامنت الزيادة في المبيعات خلال الربع الثاني مع التحفيز الهائل من قبل الحكومة الأمريكية.