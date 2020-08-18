أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أن إيريك أبيدال هو من قرر الرحيل من منصبه كمدير رياضي، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2، في دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال بارتوميو خلال حواره مع قناة النادي الرسمية: " نعم، أبيدال أخبرنا أنه يريد ترك منصبه، هذا قراره الشخصي، شكرا له على سنوات من التفاني والعمل، لقد كان متعاونًا جيدًا، لقد قرر ترك منصبه وعلينا قبول الأمر".

وكان برشلونة قد وأعلن برشلونة الإسباني عن توصله بشكل رسمي لاتفاق بإنهاء عقد إريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي.

وعن إعلان توقيت الانتخابات في شهر مارس المقبل، ورفض مجلس الإدارة الاستقالة في الوقت الحالي أضاف بارتوميو: "إنه قرار يخص مجلس الإدارة، لم نرغب في الاستقالة في هذا الوقت لأن الدوري يبدأ بعد خمسة أسابيع وعلينا أن نعد التخطيط".

وتابع: "هناك تأثيرات بسبب الوباء، ويجب عقد جمعية عمومية وإغلاق الميزانيات، ترك النادي الآن كان تصرف غير مسؤول".

وواصل: " إجراء الانتخابات في مارس المقبل سيسمح لنا القيام بإجراء انتقال مؤسسي سلس كما ينبغي، ويمكن للمدراء الجدد اعتبارًا من 15 مارس التخطيط للموسم القادم. لقد كان نقاشًا في مجلس الإدارة ونتفق جميعًا على أنه كان بسبب تحمل المسؤولية إن الاستقالة هي القرار الأسهل ولكنه قرار غير مسؤول".