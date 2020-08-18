قال سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إن عملية سرقة الكهرباء تدين المواطن المستفيد من الكهرباء وموظف الكهرباء، مضيفًا أن الموظف من حقه أن يتصالح، طبقًا لمواد التصالح بالقانون، شرط عدم البدء في إجراءات المحاكمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الإثنين، أنه اعترض على تشديد العقوبة في حق المواطن الذي يسرق الكهرباء، حتى لا يتحول إلى مجرم نتيجة الحبس.

وأشار إلى أنه كان يرى إقرار الغرامة بدلًا من الحبس حال كانت المخالفة غير جسيمة، لافتًا إلى أن إجراءات التقدم لطلب الحصول على التيار الكهربائي صعبة جدًا.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تضمنت تشديد العقوبة بشأن سرقة التيار الكهربائي.