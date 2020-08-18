جدل في السويد بشأن فرض الكمامات وسط عودة تفشي كورونا

ينتظر السويديون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم وضع أقنعة الوجه الواقية "الكمامات"، بينما تستعد البلاد لموجة جديدة من تفشي كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال يوهان كارلسون، المدير العام لوكالة الصحة العامة السويدية، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم اليوم الثلاثاء، إن قضية الأقنعة الواقية ليست واضحة على الإطلاق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي هذا فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن عددًا متزايدًا من السويديين يريدون فرض استخدام الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام.

وأضاف كارلسون: "من الواضح أننا نرى أن الاستخدام العام بين السكان كتدبير ليس مستدامًا على نحو كبير".

وتعد الأقنعة أحدث مثال على حالة السويد الشاذة في التعامل مع الجائحة، ودفع عالم الأوبئة أندرس تيجنيل بأنها توفر إحساسًا زائفًا بالأمان، ورفض فرض استخدامها.

ولكن كارلسون قال اليوم إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الأقنعة، مشيرًا إلى أن النقاش "لم ينته بعد، ونحن نعمل عليه".

وفيما يتعلق بأغطية الوجه، تقول منظمة الصحة العالمية إنه يجب استخدامها عندما لا يكون التباعد الاجتماعي خيارًا.