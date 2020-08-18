الجيش اليمني: حصلنا على اعترافات من حوثيين حول تجنيد أطفال دون الـ15

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ألقت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، على مجموعة عناصر تنتمي لمليشات الحوثي في جبهات نهم شرق صنعاء.

وأذاع المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية تسجيلا مصورا لاعترافات عدد من المجاميع الحوثية التي تم القبض عليها في جبهات نهم شرق صنعاء.

وتتضمن الاعترافات، إغراء الحوثيين للأسرى بالأموال النقدية واستمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد أطفال دون الخامسة عشرة، والتغرير عليهم والزج بهم في المعارك، للحصول على الأموال.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت عن تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي صنعاء، بعد شن هجوم مباغت على ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد بيان وزعه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تواصل المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات القتال في مديرية نهم شرقي صنعاء.