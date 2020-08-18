برلماني: ائتلاف الأغلبية لم يتدخل بالإعداد التشريعي لقانون تقسيم الدوائر

قال النائب أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، إنه لم يتقدم أحد للطلب بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سوى ائتلاف دعم مصر.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن مجموعة من الخبراء القانونيين والتشريعيين ركزوا في إعداد هذا التشريع، مؤكدًا أن القوى السياسية المشكلة لائتلاف الأغلبية من أحزاب لم تتدخل من قريب أو بعيد في هذا الأمر، بحسب تعبيره.

وعن اعتراض البعض أن معدل انحراف المقعد البرلماني بلغ 4% في محافظات بالصعيد، أوضح أن سقف الانحرافات 25%، موضحًا أن النظم الانتخابية بها قواعد عامة، وكلما زادت نسبة القوائم كلما زادت الدوائر الفردية.

وأكد أمين ائتلاف دعم مصر، الرغبة في تزويد التمثيل البرلماني للمحافظات الحدودية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال نهائيًا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا.

وجاءت الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفًا، وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تتخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.