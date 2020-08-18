قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن مطار المملكة مفتوح حتى اللحظة؛ لغايات الشحن واستقبال العائدين من مختلف دول العلم، وإخلاء الأجانب والعرب إلى وجهاتهم.

وأضاف «العضايلة» خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن وزارة الصحة مع الجهات المعنية عكفت على وضع معايير صحية للتفكير في إعادة الرحلات المنتظمة، متابعًا: «حتى اللحظة، لم يتم تحديد تاريخ معين لبدء الرحلات المنتظمة».

وأعرب عن أمله في تحديد تاريخ لعودة الرحلات، خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن تحديد الموعد سيتم بعد وضع بروتوكول صحي ملائم يحفظ سلامة القادمين والشعب ويحافظ على ديمومة الحياة الاقتصادية.

وأشار وزير الإعلام الأردني إلى أن المملكة تعزل أي حي أو بناية يتم اكتشاف إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بها، موضحًا أن المملكة عزلت 20 بناية بمدينة الرمثا.

وأوضح أن العزل يعني وضع حراسة خاصة، ولا يُسمح فيه لسكان البناية الخروج منها لمدة أسبوعين، متابعًا أنه تم إغلاق عدد من البنايات وعدم السماح للمواطنين بالخروج منها بالعاصمة عمان والزرقا والبلقاء.

وأردف أن المملكة بدأت منذ أول أمس في تحرير المخالفات بحق المواطنين غير المرتدين للكمامة في السوبر ماركت وكل مكان مغلق، وإغلاق بعض المنشآت، مستطردًا: «عدد كبير من المنشآت يسمح للمواطنين الدخول إليها دون ارتداء الكمامات أو تسمح للعاملين العمل دون ارتداء الكمامات أو اتباع سياسة التباعد الجسدي».

وأعلن الأردن، السبت الماضي، عزل مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، عن باقي الألوية وباقي محافظات المملكة، اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».