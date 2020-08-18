كومو: يمكن فتح صالات الرياضة في نيويورك مع الالتزام بالتعليمات الاثنين المقبل

قال حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، إنه يمكن إعادة فتح صالات الرياضة في الولاية في 24 أغسطس الجاري في حدود كثافة تبلغ 33%، ولكن مع التزام جميع العملاء والموظفين بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات الطبية) في جميع الأوقات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كومو القول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن مراكز اللياقة البدنية لا بد أن تنفذ تعليمات وقواعد الصحة والتهوية الصارمة.

وقال كومو إنه يجب على المجالس المحلية تفتيش كل صالة ألعاب رياضية قبل إعادة فتحها أو خلال أسبوعين من الافتتاح ، وسوف يتم تحديد ما إذا كان يمكن تنظيم حصص تدريب داخلية.

وكان الحاكم صرح في 14 أغسطس بأنه سيصدر تعليمات إرشادية في 17 أغسطس الجاري لإعادة فتح صالات الرياضة.

وأعرب كومو عن قلقه من أنظمة أنظمة تكييف الهواء في الأماكن المغلقة الكبيرة، مثل مراكز اللياقة البدنية ودور السينما، حيث أنها تؤدي إلى انتشار الفيروس.