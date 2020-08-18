النمسا تعزز الأمن على حدودها مع عودة المسافرين للحد من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنشر 1300 عنصر من عناصر الأمن الإضافيين على حدودها الجنوبية والشرقية، ردا على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بموسم السفر الصيفي.



وقال وزير الداخلية كارل نهامر، إن 500 شرطى و800 جندي سيتحققون مما إذا كان المسافرون قد وصلوا من دول شديدة الخطورة أم لا، وسيساعدون مسؤولي الصحة في إجراء اختبارات فيروس كورونا كما سيفرضون إجراءات الحجر الصحي.



كما أصدرت الحكومة تحذيرا من السفر لجزر البحر المتوسط الإسبانية بما في ذلك مايوركا وإيبيزا، بالإضافة إلى التحذير القائم ضد الرحلات إلى البر الرئيسي الإسباني.



ويشكل الأشخاص العائدون من قضاء الإجازات في الخارج حاليا المجموعة الأكبر بين حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19.



وسجلت السلطات الصحية النمساوية ما يقرب من 300 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة اليوم الثلاثاء.