وكيل الصحة بالغربية: توفير طبيب نفسي في كل مستشفى خاصة بكورونا

توجه عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، برسالة للمواطنين، قائلًا: كورونا مرض مثل باقي الأمراض التي نتعامل معها، لذا لا يجب التنمر على الشخص المصاب بكورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الإثنين، أن «المدرس المنتحر بسبب كورونا، انتحر نتيجة حالته النفسيئة السيئة، لذا تسلم أهله حالته، لكنه قفز من السيارة من بين أهله»، ذاكرًا أن المتوفى حاول الانتحار مرتين خارج المستشفى قبل المرة التي توفى فيها.

ولفت إلى أن وزارة الصحة كلفت بتوفير طبيب نفسي في كل مستشفى خاصة بعلاج فيروس كورونا، لعلاج مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن هناك طفلة توفت في مدينة المحلة؛ كانت تسير في ممر ضيق واستندت على سلك كهرباء عار، لذا أصيبت بالصعق الكهربائي، مضيفًا أن التحقيق جاري في الواقعة.