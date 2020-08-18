رئيس بيلاروس: تم حشد الجيش على الحدود الغربية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، "لدينا مشاكل ليس فقط داخل البلاد ولكن خارجها"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "بيلتا" التي تديرها الدولة.



وأضاف "لوكاشينكو"، في اجتماع لمجلس الأمن، "إننا نرى بوضوح حقيقة أن هذه أعمال منسقة تماما، لكن هذه ليست الذروة بعد، ستتطور الأحداث وفقا لذلك، لكننا نفهم في أي اتجاه".



وتابع "قمنا بالرد على ذلك ونشرنا وحدات قتالية من جيشنا على الحدود الغربية وجعلناها في حالة استعداد قتالي كامل".



وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغه بشأن المحادثات التي أجراها اليوم الثلاثاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير الدفاع الليتواني رايمونداس كاروبليس، قال أمس الاثنين إن المناورات العسكرية المقررة على الحدود مع بيلاروس لا تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، ولا توجد علامة في الوقت الحالي على أن روسيا سوف تنشر قوات في بيلاروس.