القوى العاملة: صرف 699 مليونا إعانات طوارئ لـ369 ألف عامل

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المبالغ التي تم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة بلغت 699 مليوناً و100 ألف جنيه، استفاد منها 368 ألفاً و 968 عاملًا، يعملون فى 2725 منشأ، وذلك حتى نهاية يونيو 2020.

ووافق مجلس إدارة الصندوق، خلال احتماعه أمس، على صرف دفعة ثانية من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية من خلال إقرار يتم اعتماده من مراقب حسابات المنشأة بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة سواء من البنك المركزى المصري أو من وزارة المالية أو أية مبادرات أخرى صادرة للحد من آثار فيروس كورونا، والتي تتضمن تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وناقش المجلس، في اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، التى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا.

وفي سياق متصل، أعلن سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن " أ.ش ب. ق"، بلغت إجمالها 11 ألفًا و764 ريالا سعويا، أي ما يوازي 49 ألفا و997 جنيها مصريا تقريبا.

وكان سعفان، قد مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات والصيانة لتضرره من عدم صرف مستحقاته.