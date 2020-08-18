 موسكو: عودة 335 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: عودة 335 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:39 م

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 335 لاجئًا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى عودة 19 نازحًا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 28 عبوة ناسفة.

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