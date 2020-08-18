تعرض منزل الإعلامي البريطاني بيرس مورجان في فرنسا للسطو

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تعرض منزل الإعلامي البريطاني بيرس مورجان في فرنسا لحادث سطو الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية بأن الحادث وقع أثناء تواجد بيرس 55 عامًا، وزوجته سيليا في المنزل.

وقالت سيليا 44 عامًا، إن من نفذوا عملية السطو تمكنوا من دخول منزلهما الفاخر في فرنسا، الذي يقضون فيه عطلتهما الصيفية.

وأضافت أن المهاجمين تمكنوا من الاقتراب منها هى وزوجها أثناء نومهما، حتى أنهم سرقوا حقيبة يديها التي كانت موجودة بجانب السرير.

وسرق الصوص عددا كبيرا من قطع المجوهرات من صندوق كان في غرفة المعيشة، وقاموا بالهروب لدى سماع صوت المنبه في غرفة النوم.

وأشارت سيليا إلى أن اللصوص تمكنوا من سرقة جميع الأموال النقدية التي استطاعوا العثور عليها.