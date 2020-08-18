معهد روبرت كوخ يعتزم مراجعة دراسة صينية مصححة عن فترة انتقال العدوى بكورونا

يعتزم معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض مراجعة دقيقة لدراسة صينية مصححة عن المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.

وذكرت متحدثة باسم المعهد اليوم الثلاثاء ردا على استفسار أن الأمر يتعلق من بين أمور أخرى بالوقت الذي يمكن فيه لأي شخص نقل الفيروس.

وتلعب هذه النقطة دورا في تتبع المخالطين بالمصاب، مثل تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التحقق من المخالطين لشخص ثبت إصابته، ومن يتعين أن يخضع للحجر الصحي منهم.

وكتب المعهد على صفحته الإلكترونية أن نسبة كبيرة من الإصابات من المفترض أنها تعود إلى مخالطة أشخاص مصابين في غضون يوم إلى يومين قبل بداية ظهور الأعراض. ويشير المعهد في ذلك إلى دراسة مصححة في الوقت الحالي.

وكان فريق بحثي بقيادة جابريل لوينج من جامعة هونج كونج تحدث في دورية "نيتشر ميديسين" في أبريل الماضي عن المسار الزمني لخطر انتقال العدوى. والآن قام هذا الفريق بتصحيح بياناته في بعض النقاط. وكتبوا في التصحيح: ""يشير تحليلنا إلى أن انطلاق الفيروسات يمكن أن يبدأ قبل خمسة إلى ستة أيام من ظهور أولى الأعراض". وفي السابق، كان يتحدث الباحثون في هذه النقطة عن "يومين إلى ثلاثة أيام".

وكتب معهد "روبرت كوخ" على موقعه أن الشخص المخالط هو أي شخص تعامل مع شخص مصاب "من اليوم الثاني قبل ظهور الأعراض الأولى". وقالت المتحدثة باسم المعهد إن هذه البيانات تستند إلى "دراسات مختلفة وتجارب خاصة...حتى الآن هناك تجارب جيدة فيما يتعلق بانتقال العدوى قبل ظهور الأعراض بيومين".