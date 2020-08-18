قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن «الهدف من مشروع البتلو هو دعم ثلاث فئات، وهي الشباب والمرأة المعيلة وصغار المربيين».

وأضاف«القرش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أنه «يتم توفير التمويل اللازم لهذه الفئات لشراء الرؤوس، ويتم توفير الرعاية الطبية البيطرية لها».

وأوضح «يتم توفير قروض ميسرة وبسيطة يمكن من خلالها شراء الرؤوس والتغذية اللازمة سواء لرؤوس البتلو الأبقار أو الجاموس»، مضيفًا: «التمويل لا يقف عند ذلك فقط، بل يشمل أيضًا شراء الرؤوس المحسنة وراثيًا».

وتابع: «هذا الأمر سينعكس على تحسين الأجور توفير اللحوم بكميات أكبر»، مشيرًا إلى القرار الوزاري بعدم ذبح الرأس التي تقل عن 400 كيلو.



