 القومى لحقوق الإنسان: عبد العظيم المغربي تفاني في خدمة قضايا الأمة العربية - بوابة الشروق
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القومى لحقوق الإنسان: عبد العظيم المغربي تفاني في خدمة قضايا الأمة العربية

عبد العظيم المغربي
عبد العظيم المغربي
محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 12:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 12:13 ص

نعي محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن و الأسى وفاة المحامي عبد العظيم المغربي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والأمين العام المساعد السابق للمؤتمر القومي العربي، مؤكدا أنه برحيل المغربي فقدنا أحد المفكرين القوميين العرب الذي تفانى في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ودعم شعوبها في مواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي، خاصة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد العدوان الصهيوني وتأسيس مبادرات ولجان عربية شعبية لدعم حق سوريا في تحرير الجولان.

وتقدم فايق بخالص تعازيه و مواساته لأسرته و تلاميذه و لكل القوميين العرب في كل أرجاء الوطن العربي.

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