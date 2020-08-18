هجمات صاروخية تنهال على عاصمة أفغانستان عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الـ101

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هزت هجمات صاروخية العاصمة الأفغانية كابول، بينما كان المواطنون يحتفلون عشية عيد الاستقلال الـ101 للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن عدة صواريخ سقطت في منطقة "شاش دارك" قرب وزارة الدفاع، حيث تقام مراسم الاحتفال الرسمية.

وسمع دوي انفجار بالقرب من "سارا" الشمالي، وهي منطقة مكتظة تقع بين المنطقة الرابعة والمنطقة 11 في العاصمة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأفغانية إطلاق عدة صواريخ على العاصمة كابول.

وقال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان: "أطلقت عدة صواريخ على العاصمة كابول من المنطقتين 8 و17".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.