رئيس المجلس الأوروبي: الحوار السلمي يحل الأزمة في بيلاروسيا

بحث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن الحوار السلمي يحل الأزمة في بيلاروسيا.

وقال ميشيل - في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الثلاثاء-: "لقد ناقشت للتو الوضع في بيلاروسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .. فقط الحوار السلمي والشامل يمكن أن يحل الأزمة في بيلاروسيا".

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد أعلن أمس الإثنين عقد قمة طارئة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي - عبر الفيديو - لصياغة رد فعل الاتحاد الأوروبي المشترك على الوضع في بيلاروسيا.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.. ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو - الذي يبلغ من العمر (65 عامًا) ويحكم البلاد منذ عام 1994 - بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.