قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو رابطة المدارس الدولية، إنهم لن يستطيعوا ارتكاب أي مخالفة لقرار وزير التربية والتعليم، حتى لا تحدث مشكلة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الإثنين، أنهم سيحترمون قرار الوزير ببدء الدراسة يوم 15 سبتمبر المقبل، حفاظًا على أرواح الطلاب وسلامتهم.

وأكدت أن المدارس الدولية تتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، مضيفة أنه لابد من قضاء الطلاب لـ200 يوم دراسة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية وللتعليم، بدء الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر المقبل.