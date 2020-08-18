علق خالد جلال المدير الفني لنادي مصر، على أداء فريقه خلال مباراة الزمالك، مشيرا إلى أنه يأمل في معالجة مسألة إهدار لاعبي فريقه للكثير من الفرص أمام مرمى الخصم.

وتعادل نادي الزمالك سلبيا أمام نادي مصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد ستاد الكلية الحربية لحساب الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات إذاعية:«قمت بعمل سيناريو لمباراة الزمالك في الثلاث أيام الماضية، أهدرنا فرص كثيرة أمام أسوان في المباراة الماضية، واليوم فعلنا نفس الأمر أمام فريق كبير ينافس على الدوري».

وأضاف:«قمت بتغيير سيناريو اللعب، عندما علمت أن الناشئين سيلعبوا، ولكن أهدرنا فرص سهلة للغاية، والزمالك أيضا أهدر فرصتين مؤكدتين، ولكن على مدار الشوطين نحن من أهدرنا أكثر».

وأكمل:«اللاعبين قاموا بتأديية ما عليهم، وأنا سعيد بالأداء، وسوف نعالج مسألة إهدار الفرص السهلة، وأتمنى إيجاد حلول لها».

وواصل:«في مجمل المباراة كنا أخطر من الزمالك، وأصبح لدينا صبغة هجومية، كل مباراة يضيع من الفريق 4 أو 5 فرص وسنحاول معالجة هذا الأمر».

وأتم:«أحيي كارتيرون على إعطاه الفرصة للناشئين، ومباراته القادمة مع الأهلي الله يكون في عونه».