أعطى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لبدء تنفيذ بناء مجمع "أمور" للغاز والكيميائيات، موضحا أن المشروع سيساهم في زيادة الصادرات الروسية غير النفطية حتى العام 2040 بمقدار 4.6 تريليون روبل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن بناء مجمع "أمور" سيزيد من صادرات روسيا غير النفطية بنحو 63 مليار دولار في غضون السنوات العشرين القادمة.

ويعتبر مجمع أمور أول تجربة في العالم في التحكم عن بعد في مجمع للبتروكيميائيات، ويمكن من خلاله إمكانية المراقبة والتحكم عن بعد على مدار الساعة لمعظم الوحدات التكنولوجية.