الأكثر قراءة
تركي آل الشيخ: مستاء من عاشور واللاعب استلم دفعة مالية
«المترو» يكشف حقيقة زيادة أسعار التذاكر لـ12 جنيها
فيديو.. وزير النقل: 5 وسائل مواصلات تصل إلى محطة عدلي منصور
هتك عرضه وقتله بدورة مياه.. حبس طفل احتياطيا بالفيوم
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعاقد رسميًا مع جو هارت، حارس مرمى بيرنلي السابق، وذلك في صفقة انتقال حر.
وكان جو هارت البالغ من العمر 33 عامًا قد رحل عن صفوف بيرنلي في الصيف الماضي، بعدما انضم له في أغسطس عام 2018 قادمًا من مانشستر سيتي.