أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي التعاقد رسميًا مع جو هارت، حارس مرمى بيرنلي السابق، وذلك في صفقة انتقال حر.

وكان جو هارت البالغ من العمر 33 عامًا قد رحل عن صفوف بيرنلي في الصيف الماضي، بعدما انضم له في أغسطس عام 2018 قادمًا من مانشستر سيتي.