بثت فضائية «الغد» مقطع فيديو أظهر عرض الصين أغلى هاتف للبيع «جالب للحظ» وثمنة بـ2,25 مليون يوان (300 ألف دولار)، فى مزاد شارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخص فى المزاد الذي أُقيم السبت و الأحد.

وأضاف التقرير أن رقم هاتف ينتهي بـ88888 والسبب جلب الحظ، حيث يعنى رقم 8 باللغة المندرية الازدهار.

ويعود الرقم القياسي لأغلى رقم هاتف تم بيعه خلال مزاد علنى فى الصين لرقم ينتهي بـ 7777777 تم بيعه بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، حيث يشير العدد 7 فى المندرية الصينية إلى «الرفعة» و«جوهرة الحياة» أما أقل الأرقام المطلوبة فى الصين فهو العدد 4 الذي يعنى «الموت».