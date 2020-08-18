محافظ كفرالشيخ : مشروع إحياء البتلو يستهدف صغار المربين والمزارعين

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تنفذ خطة موسعة لتنمية مشروع "البتلو"، وتيسير جميع الإجراءات للنهوض بهذا المشروع الحيوي، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

وأكد أن مشروع إحياء البتلو يستهدف صغار المربين والمزارعين لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة، وتنمية الثروة الحيوانية، وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني.

وأشار إلى أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة في إطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية، وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي منها.

ووجه المحافظ، وكيلى مديرية الزراعة والطب البيطري بضرورة تضافر كل الجهود لإنجاح المشروع وتذليل العقبات أمام صغار المربين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

وأوضح أن العديد من المشروعات التي يتم تطويرها منها "مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بالإضافة إلى تحسين السلالات وضبط الأسعار، وعدم الاستغلال بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة، والبنك الزراعي المصري، لتمويل المشروعات.