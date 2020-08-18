 الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:36 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقعت في محافظتي إدلب (1) وحلب (1).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجانب التركي في اللجنة المذكورة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة في محافظتي إدلب (2) وحلب (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية.

وأوضح أنه بشكل عام تم حتى يومنا الحاضر القيام بـ2501 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية بلغ حوالي 4177 طنا.

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