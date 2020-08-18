اعترافات فتحي إبليس تكشف الخائن والقاتل والسارق في مملكة إبليس

هكذا كشفت اعترافات فتحي إبليس (صبري فواز) جميع الحقائق في الحلقة الثالثة عشر من الفصل الثاني من مسلسل مملكة إبليس، حيث كشف أن أزهار (غادة عادل) وكاسيا (سلوى خطاب) كانتا سويًا منذ البداية، تشاركا في قتل ألينور، وبدّلا الرُضّع وسعى معًا من أجل الكنز المدفون أسفل الحارة، كما اكتشفنا كيف انتهى مصير شكيتح (محمد عادل) والأخص (أحمد طلعت) فبعد أن اتهمت ازهار شكيتح بالاغتصاب، قتله الخواجة (أحمد داود) وهو في فرشته، بينما قتلت كاسيا الأخص بعد خيانتها له مع سعدية.

أما عن نهاية حدّق (أحمد صيام)، فاستعرضت الحلقة كيف أن داليدا (إيمان العاصي) قامت بقطع لسانه، بعدما أودعت شقيقها الخواجة في مستشفى الأمراض العقلية لقتله شكيتح، وتزوجت من فتحي إبليس سرا بعد أن كتبت لنفسها جميع أملاك والدها ، أما حنيّة (رانيا يوسف) فبعد أن انجبت طفلها الثاني، لم تجد سوى الهروب من الحارة اختيارًا، لتترك رمزي (علاء حسني) الذي فاوض أزهار بكل ما يعرفه، أو يصبح أمامًا للجامع، وفي النهاية نال مراده في مقابل الكتمان، وتم تغيير حارة حدّق إلى حارة الجنة.

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.