قال الدكتور محمد زكي الدهشوري، طبيب في كلية الطب جامعة أسوان ومعالج الطفل المعتدى عليه في فرن بمحافظة أسوان، إن ما حدث للطفل جريمة، ذاكرًا أن الطفل حضر إلى المستشفى في تمام الساعة الثانية صباحا من يوم 8 أغسطس الجاري.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الإثنين، أنه تم إجراء قطع في الحبل الشوكي وكسر في عظام الفقرات الأفقية، مؤكدًا ضرورة إجراء عملية تنسيق فقرات للطفل.

وأوضح أنه من الوارد ألا يكون لعملية تنسيق الفقرات نتيجة على المدى القريب، مضيفًا أن الطفل أصيب بشلل في الأيدي والرجلين.

وأكد أنه لا يوجد علاج للطفل على مستوى العالم، موضحًا أن العلاج تحفظي أكثر منه جراحة.

وألقى عامل في مركز أمبو بمحافظة أسوان، بطفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل إناء «طحن العجين» الخاص بخبز الدقيق وتركه وذهب مع صيحاته، ليسمعه أصحاب المنازل المجاورة للفرن، وينقذوه ويذهبوا به إلى المستشفى.